PESCARA: S’INTRUFOLA NELLA SAGRESTIA DELLA CHIESA BEATA VERGINE STELLA MARIS: SCOPERTO E DENUNCIATO

16 Settembre 2025 13:01

Pescara - Cronaca

PESCARA – I Carabinieri della Compagnia di Pescara, hanno  denunciato un 43enne di Montesilvano per essersi intrufolato all’interno degli uffici della Chiesa Beata Vergine Maria Stella Maris di Pescara, dopo aver forzato la porta d’ingresso.





A notare l’uomo scassinare la porta ed accedere ai locali ecclesiali è stato un Carabiniere della Compagnia di Montesilvano (Pescara) che libero dal servizio è prontamente intervenuto immobilizzando il malvivente, trattenendolo sino all’arrivo dei colleghi.  Assolte le formalità di rito, l’indagato è stato pertanto denunciato alla locale Procura della Repubblica, fatta salva la loro presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva.

