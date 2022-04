PESCARA, SIT-IN COMITATO “SALVIAMO VIALE MARCONI”: “PIANO CONTRO IL COMMERCIO”

PESCARA – Dopo la protesta del 26 marzo scorso che vide commercianti e residenti di via Marconi sfilare in corteo per chiedere la modifica del progetto sulla importante arteria cittadina, questa mattina gli aderenti al Comitato “Salviamo viale Marconi” hanno effettuato un sit in sotto alla sede di Palazzo di Città in Piazza Italia, a Pescara.

“Tutto quello che è stato fatto fino ad oggi va contro il commercio. Non parliamo solo di via Marconi – ha spiegato Fabiana Tenerelli, presidente del Comitato Salviamo viale Marconi – ma anche delle altre zone della città dove il commercio è penalizzato. Abbiamo cercato una interlocuzione con l’Amministrazione Comunale che però non c’è mai stata”.

Al sit in di questa mattina hanno partecipato anche aderenti ad altri comitati cittadini che per motivazioni diverse hanno nelle ultime settimane contestato la politica della Giunta Masci in tema di viabilità cittadina, movida e parcheggi.