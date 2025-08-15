PESCARA: SOCCORSO E MESSO IN SALVO BAGNANTE IN DIFFICOLTA’ NEL FIUME PESCARA

PESCARA – Nella serata di ieri, alle ore 22,30 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Pescara, su richiesta del 112, é intervenuta in soccorso di una persona in difficoltà nelle acque del fiume Pescara.
Il personale intervenuto, in assetto fluviale, ha raggiunto la persona e portata in salvo sulla sponda del fiume, dove è stata affidata al personale sanitario presente.
Sul posto anche unità dei Carabinieri e Polizia di Stato.
- PESCARA: SOCCORSO E MESSO IN SALVO BAGNANTE IN DIFFICOLTA’ NEL FIUME PESCARAPESCARA - Nella serata di ieri, alle ore 22,30 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Pescara, su richiesta del 112, é intervenut...