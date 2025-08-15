PESCARA: SOCCORSO E MESSO IN SALVO BAGNANTE IN DIFFICOLTA’ NEL FIUME PESCARA

15 Agosto 2025 12:43

PESCARA – Nella serata di ieri, alle ore 22,30 circa,  una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Pescara, su richiesta del  112, é intervenuta in soccorso di una persona in difficoltà nelle acque del fiume Pescara.





Il personale intervenuto, in assetto fluviale, ha raggiunto la persona e portata in salvo sulla sponda del fiume, dove è stata  affidata al personale sanitario presente.

Sul posto anche unità dei Carabinieri e Polizia di Stato.

