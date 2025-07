PESCARA: SOSPIRI, “RIPRISTINATA PIENA FUNZIONALITA’ AMMINISTRAZIONE, GRANDE SENSO RESPONSABILITA'”

PESCARA -“La sospensiva integrale della sentenza del Tar Abruzzo, preannunciata oggi dal Consiglio di Stato, rappresenta un atto importante che consente al Comune di Pescara di tornare a operare nella piena titolarità delle sue funzioni. Una decisione che accoglie le istanze presentate dagli amministratori e restituisce piena operatività agli organi democraticamente eletti”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo Lorenzo Sospiri, commentando l’ordinanza che sospende la precedente sentenza del Tar, la quale aveva fortemente limitato l’azione amministrativa dell’Ente.

“Il provvedimento del Consiglio di Stato ristabilisce condizioni di normalità istituzionale e operativa – aggiunge Sospiri – in un passaggio delicato per la città. Apprezziamo, inoltre, il senso di responsabilità dimostrato dal Sindaco e dalla Giunta, che pur contrari nel merito alla sentenza del Tar, hanno scelto di non opporsi alla sospensiva, nell’interesse generale della collettività”.

“Con questa decisione – conclude il presidente Sospiri – si rafforza la nostra fiducia in una pronuncia definitiva che confermi la piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione comunale”.