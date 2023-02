PESCARA: SOSTEGNO AL BANCO ALIMENTARE, MAGAZZINI GABRIELLI DONA “GIFT CARDS” PER 10MILA EURO

PESCARA – Magazzini Gabrielli ha consegnato al Banco Alimentare, presso l’Oasi di Corso Umberto, a Montesilvano, le gift cards del progetto “Un dono per il Banco” per un valore complessivo di 10.000 euro: si tratta di un ulteriore tassello del programma di iniziative per il sostegno al Banco Alimentare nella sua lotta quotidiana alla povertà, che fa seguito alla donazione di più di 20.000 prodotti a marchio Consilia fatta nel recente periodo natalizio alle sedi del Banco Alimentare di Umbria, Marche, Abruzzo-Molise e Lazio.

“Concludiamo, con la consegna odierna, l’ultima delle donazioni fatte in ordine di tempo alla Fondazione Banco Alimentare Marche Onlus – ricorda Barbara Gabrielli, componente del Consiglio di Amministrazione di Magazzini Gabrielli e Direttore della Comunicazione – Si tratta di una collaborazione, con la Fondazione e le sedi regionali, che da dieci anni consolida la nostra presenza, sul territorio, per qualsiasi progetto del Banco Alimentare che possa costituire, per le famiglie bisognose, un segnale di speranza e incoraggiamento”.

“Ringraziamo Magazzini Gabrielli per questa importante iniziativa, – afferma Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus – che ci permette di fornire un ulteriore aiuto alle famiglie in difficoltà. Poter contare sulla sensibilità dei nostri partner per noi è fondamentale, soprattutto in un momento in cui riscontriamo un aumento delle richieste da tante persone colpite dalla crisi economica”.