PESCARA, “SPACCATA” IN PIZZERIA IN ZONA PORTA NUOVA: ARRESTATO 21ENNE

PESCARA – Stanotte i carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Pescara hanno di nuovo tratto in arresto F.M., 21enne di Spoltore, definito ormai un “professionista” nei furti con spaccata atteso che annovera, tra i suoi precedenti, altri numerosissimi danneggiamenti e furti ai danni di attività commerciali ubicate sia in Spoltore che in questo centro cittadino.

Nel dettaglio, gli operanti, nel corso delle prime ore della mattinata di oggi, hanno sorpreso il giovane subito dopo aver infranto la vetrina di una pizzeria ubicata a “Porta Nuova” ed essersi introdotto nel tentativo di compiere un furto.