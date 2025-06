PESCARA-SPALATO: RILANCIATA PROPOSTA COLLEGAMENTO, QUESTIONARIO PER COINVOLGERE CITTADINI

PESCARA – Promuovere la mobilità sostenibile nelle aree costiere e dell’entroterra dell’Adriatico.

È nato e sviluppa con questo obiettivo il progetto europeo SUMMA, nel cui ambito si è svolto a Spalato (Croazia) un meeting internazionale che ha visto la partecipazione, tra gli altri di una delegazione del Comune di Pescara.

Durante l’incontro, l’assessore alla Mobilità Adelchi Sulpizio, ha ripercorso le esperienze di mobilità green attuate nella città di Pescara e ha sottolineato l’importanza dello scambio di esperienze tra realtà territoriali diverse: “Abbiamo l’occasione di condividere buone pratiche attuate nella nostra città, come il Biciplan e i mezzi pubblici elettrici, e ci confrontiamo con altre realtà per migliorare la vita dei nostri cittadini”.

Accanto a Sulpizio era presente anche il consigliere comunale Luigi Albore Mascia, presidente del Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio, che nel suo intervento ha evidenziato il ruolo strategico di questo organismo, composto da 46 comuni a livello internazionale.

“L’obiettivo del Forum è creare una collaborazione e una relazione istituzionale che poi sia produttiva di effetti concreti”, ha dichiarato Mascia.

Tra i temi chiave del Forum figurano l’economia del blu, con particolare attenzione alla valorizzazione sostenibile delle risorse marine, l’ecologia e la cultura: “Il nostro mare costituisce una risorsa straordinaria che va tutelata e valorizzata, anche come ponte culturale tra popoli. L’Adriatico ha unito culture diverse, favorendo nei secoli scambi incredibili sotto il profilo culturale”.

L’incontro in Croazia è stato l’occasione per condividere con il console onorario d’Italia e con il vice direttore dell’Aeroporto di Spalato la proposta, già formulata alla Saga, di attivare un collegamento aereo tra Pescara e Spalato, che consentirebbe ai fruitori di raggiungere rapidamente anche Hvar, grazie a un porticciolo che non dista molto dall’aeroporto croato.

“La nostra richiesta è stata accolta positivamente in Italia e in Croazia ed è stata sottoscritta anche dal Forum delle città dell’Adriatico e dello Ionio, che presiedo – fa notare Albore Mascia – Il 12 giugno, poi, sarà al centro di un incontro con il presidente della Saga, Giorgio Fraccastoro, che ha pienamente compreso le potenzialità di questo volo”.

Tra le azioni previste dal Comune di Pescara nell’ambito del progetto SUMMA, vi è l’implementazione di un servizio di bigliettazione unica, pensato per facilitare l’utilizzo dei mezzi pubblici e l’accesso ai principali nodi di scambio, come la stazione ferroviaria e l’aeroporto.

Il meeting di Spalato ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra partner internazionali impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative per una mobilità più efficiente, integrata e sostenibile nell’area adriatica.

Nell’ambito dello stesso progetto è stato lanciato on line un questionario sulla mobilità, che rientra tra le azioni di coinvolgimento dei cittadini, per capire quanto e come si muovono.

Questo il link: https://it.eu.surveymonkey.com/r/SUMMA_cit_ITA.