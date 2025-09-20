PESCARA: SPARA COLPI DI PISTOLA IN STRADA, ARRESTATO 20ENNE DOPO INSEGUIMENTO, COCAINA NELLA AUTO

PESCARA – Ieri alle ore 13.40, sono giunti sulla linea di emergenza svariate segnalazioni di esplosione di colpi di arma da fuoco in via Cetteo Ciglia a Pescara.
Gli equipaggi, già presenti in zona a seguito dell’intensificazione dei servizi di vigilanza disposti dal Questore di Pescara Carlo Solimene nelle zone periferiche della città, giunti sul posto, hanno acquisito i primi elementi investigativi che venivano successivamente sviluppati dalla Squadra Mobile. Tale sinergia operativa permetteva, poco dopo, di intercettare il veicolo, sul quale viaggiava il presunto autore, in via Rio Sparto.
La vettura è stata quindi inseguita sino al parco di via Colle Renazzo, ove gli occupanti hanno abbandonato il veicolo per proseguire la loro fuga a piedi.
Il tempestivo intervento degli altri equipaggi, presenti sul territorio, ha consentito di porre in essere una capillare azione di ricerca che permetteva a personale della Squadra Mobile di rintracciare i fuggitivi che venivano definitivamente bloccati.
L’attività investigativa avviata dalla Squadra Mobile, in collaborazione con l’UPGSP e con personale di Polizia Scientifica, permetteva di ricostruire la dinamica dell’evento, nonché il ritrovamento dell’arma utilizzata e del relativo munizionamento, il tutto occultato all’interno del parco.
In particolare le investigazioni svolte in modo celere hanno consentito di acquisire un convergente quadro indiziario nei confronti di un 20enne.
All’interno del veicolo inoltre veniva rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. I gravi indizi di reità raccolti a carico del conducente del veicolo, un 20enne di Pescara, determinavano il suo arresto per i reati di porto abusivo di arma, nonché di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sono in corso accertamenti per definire le motivazioni del gesto.
