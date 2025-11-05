PESCARA: SPARI A SALVE TRA LA FOLLA, GIOVANE SCOPERTO DALLA POLIZIA DOPO AVER PUBBLICATO UN VIDEO

PESCARA – È uscito allo scoperto da solo l’autore degli spari a salve dello scorso sabato, quando intorno alle 22, in sella a un T-Max di colore chiaro ha esploso dei colpi tra la gente in corso Manthonè. Lo riporta il Centro. A incastrare il giovane è un video denuncia che lui stesso, alcune ore prima di scatenare il caos, aveva pubblicato sul suo profilo Instagram. «Buttafuori di m… mo’ ve lo dico in facc. I morti di tutti i buttafuori, scemi di m…, chi c… siete. Per 40 euro al giorno alzate le mani alle femmine, siete morti», gridava il ragazzo nel video, collanina dorata al collo, petto nudo e tatuaggi ben in vista. Ed è per questo che quei colpi a salve e le frasi minacciose urlate poco dopo sembrerebbero avere un chiaro intento intimidatorio verso quei buttafuori che il 31 ottobre, durante una festa di Halloween, avevano allontanato delle ragazze da un locale di Pescara Vecchia, all’altezza del ristorante giapponese.

Una lite accesa accaduta in mezzo alla folla che con i telefonini riprendeva quella scena, poi piombata di nuovo sui social a testimoniare quanto accaduto. Il giovane, che abita nel quartiere di San Donato, dopo la lite di Halloween aveva lanciato la sfida dal suo profilo Instagram. «Alle 9.30 sto davanti ai locali vostri, fatevi trovare bene. Mo’ vi facc vede’ chi sono io».

La polizia ha bussato alla porta di casa sua, ma il ragazzo non era presente. Sui social il giovane mostra senza filtri la sua quotidianità: foto scattate in strada, vestiti griffati, collane d’oro, sigarette accese e il suo pitbull al guinzaglio. Si filma mentre cammina per le vie del quartiere, con in sottofondo brani rap che esaltano la ribellione e la vita di strada. Continuano intanto le indagini volte a individuare anche il secondo complice, cioè il ragazzo alla guida dello scooter. Dopo gli spari, lo scooter ha preso contromano la rotonda di piazza Unione per poi sparire sull’asse attrezzato.