PESCARA: SPARO’ A CUOCO PER POCO SALE NEGLI ARROSTICINI, 12 ANNI PER PECORALE, 5 NEL REMS

PESCARA – Dodici anni di carcere di cui cinque in struttura psichiatrica Rems e 200 mila euro di provvisionale per Federico Pecorale il 29 enne di Montesilvano che nell’aprile di un anno fa ferì gravemente con dei colpi di pistola il cuoco d’origine dominicana Yelfry Guzman in un locale a Piazza Salotto a Pescara, per gli arrosticini non salati bene. Per poi tentare la fuga in taxi.

Guzman, che era presente oggi in aula, restò paralizzato. La sentenza è stata emessa oggi da giudice Francesco Marino del tribunale di Pescara.