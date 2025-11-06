PESCARA: SPRAY AL PEPERONCINO NEL LICEO MISTICONI, SCUOLA EVACUATA E POLIZIA SUL POSTO

6 Novembre 2025 13:48

Pescara - Cronaca

PESCARA -Evacuzione  al liceo artistico musicale “Misticoni” di viale Kennedy per una sostanza urticante che sarebbe stata diffusa negli ambienti scolastici della scuola pescarese.





Sul posto immediato l’intervento della squadra volante della questura,  vigili del fuoco e di alcune  ambulanze del 118  giunte dal pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Secondo le prime ricostruzioni, la sostanza potrebbe essere stata diffusa lungo le scale dell’istituto per poi diffondersi rapidamente  negli ambienti. Gli accertamenti sono ancora in corso. Non è la prima volta che si verificano episodi simili nelle scuole del capoluogo adriatico,

 

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. PESCARA: SPRAY AL PEPERONCINO NEL LICEO MISTICONI, SCUOLA EVACUATA E POLIZIA SUL POSTO
    PESCARA -Evacuzione  al liceo artistico musicale "Misticoni" di viale Kennedy per una sostanza urticante che sarebbe stata diffusa negli ambienti sco...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: