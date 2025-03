PESCARA: STANZIATI 200MILA EURO PER MANUTENZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

PESCARA – “Messa in sicurezza, manutenzione generale delle strutture esistenti e innovazione delle componenti edilizie ammalorate”. Sono gli interventi che saranno realizzati negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, su iniziativa del Comune, “con l’obiettivo di garantire il recupero e la valorizzazione del patrimonio comunale”.

L’annuncio arriva dall’assessore Alfredo Cremonese dopo l’approvazione in giunta del progetto esecutivo dell’intervento denominato “Manutenzione coperture vari edifici comunali – Accordo quadro 2025/2026”, per un importo complessivo di 100.000 euro. Con la stessa delibera è stato dato il via libera anche al progetto esecutivo dell’intervento “Manutenzione idraulica alloggi ERP – Accordo quadro 2025/2026”, con un ulteriore stanziamento di 100.000 euro. Questa somma sarà destinata alla manutenzione e/o sostituzione degli autoclavi, delle caldaie e dei servizi igienici negli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che necessitano di interventi urgenti.

“Tutti lavori”, spiega Cremonese, “che rientrano nella strategia dell’amministrazione comunale per garantire la vivibilità e la sicurezza degli edifici pubblici e degli alloggi ERP, migliorando la qualità della vita dei cittadini. Con questi interventi continuiamo il nostro impegno per la cura e la manutenzione delle abitazioni popolari”, commenta l’assessore Cremonese.

“Stanziare 200mila euro per la manutenzione, significa avere una visione su come e quando intervenire. E la somma è destinata ad essere incrementata. L’opposizione – prosegue Cremonese – ci ha ripetutamente attaccato, diffondendo notizie infondate, lanciando allarmi continui e sottolineando il disinteresse del Comune per gli alloggi popolari. Questa delibera – conclude l’assessore – è la prova che alle parole dei nostri oppositori, rispondiamo con i fatti. Ma di questo la città è già al corrente”.