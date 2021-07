PESCARA, STASERA ALL’ALCYONE BEACH CLUB PRESENTAZIONE DELLA NUOVA AUDI Q4 E-TRON

PESCARA – Il Gruppo Audi Zentrum Pescara presenterà in città il nuovo nuovo Suv elettrico Q4 e-tron.

L’appuntamento è stasera, a partire dalle ore 20.30, presso l’Alcyone Beach Club, situato su viale della Riviera, nel capoluogo adriatico.

Dalla taglia relativamente compatta, con una lunghezza di 458 cm e una larghezza di 186 cm, si tratta a tutti gli effetti di vettura appartenente al cosiddetto “segmento C”.

Si tratta in particolare del primo suv compatto a zero emissioni e unico sport utility premium nativo elettrico della storia del brand dei quattro cerchi. Insieme alla versione coupé Audi Q4 Sportback e-tron, è proposta sul mercato in tre versioni, la entry level “35” con trazione posteriore, 125 kW di potenza e batteria da 55 kWh (in questo caso l’autonomia omologata è di 341 km), la “40”, sempre a trazione posteriore ma con pacco batterie da 82 kWh e potenza che sale a 150 kW e, infine, la “50”, con quattro ruote motrici e 220 kW di potenza massima.

I prezzi, a partire da poco meno di 45 mila euro, possono essere limati sfruttando gli incentivi statali che danno un taglio al conto finale fino a 10 mila euro.