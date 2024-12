PESCARA: STRADA PARCO, FINO AL 6 GENNAIO PARCHEGGIO A PAGAMENTO TRA VIA MUZII E VIA CAVOUR

PESCARA – A partire da domani, 20 dicembre, e fino al 6 gennaio 2025, su via Castellamare Adriatico, cioè la cosiddetta strada parco, si potrà parcheggiare a pagamento, nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le 21, nel tratto compreso tra viale Muzii e via Cavour.

Dopo che la società Tua spa ha rilasciato il nulla osta all’utilizzo temporaneo delle aree in questione, il via libera della giunta – su proposta dell’assessore Adelchi Sulpizio – è arrivato oggi e nel pomeriggio il dirigente Giuliano Rossi ha firmato l’ordinanza che istituisce la sosta a pagamento e fissa la tariffa di 2,50 euro al giorno, annunciano il sindaco Carlo Masci e Sulpizio.

Per fruire di quei posti auto sono validi gli anche gli abbonamenti che la società Pescara Multiservice emette per la sosta sul territorio di Pescara, compreso il parcheggio dell’area di risulta. Sarà la società Pescara Multiservice a presidiare l’area.

“Con questa decisione si è voluta colmare la carenza di posti auto in centro – spiega Sulpizio in una nota – provocata dai lavori nel parcheggio antistante la stazione centrale, che cambierà volto. Abbiamo voluto garantire il parcheggio a tutti coloro che raggiungono Pescara, anche dai comuni vicini, e favorire i commercianti del centro commerciale naturale, oltre che mettere a disposizione più posti auto in vista degli eventi di fine anno”.