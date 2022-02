PESCARA, STRISCIA LA NOTIZIA TORNA A RANCITELLI: MINACCE E SCHIAFFI A BRUMOTTI

PESCARA – “Ti spareranno in fronte. Devono morire tua mamma e tuo padre”, è stato accolto così l’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti nel quartiere Rancitelli, a Pescara, dove già nel 2019 era stato aggredito insieme alla sua troupe mentre documentava episodi di spaccio.

Questa volta a minacciare l’inviato è una donna che vende cocaina ai tanti clienti in coda davanti alla porta di casa, come mostra Striscia la notizia nella puntata di questa sera.

La signora, che a un certo punto prende pure a schiaffi Brumotti,gli urla contro: “Cesso. Buffone. Hai rotto il ca**o. Sei una mer*a. Devi morire sotto un camion. Tu devi fare un incidente mortale. Devi morire di Covid. Devi prendere un tumore”. E così via. Più secchiate d’acqua, lanci di bottiglie e altri oggetti, tra cui addirittura una pentola, che per un soffio non finisce in testa a Brumotti.

Solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine la troupe del Tg satirico è riuscita a evitare il peggio.