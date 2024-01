“PESCARA SUD TERRA DI NESSUNO DA ANNI”: ALTRA DENUNCIA DI PETTINARI DOPO UN SOPRALLUOGO

PESCARA – Dalla sicurezza nei quartieri, ai problemi di sporcizia e degrado. Proseguono al fianco dei cittadini di Pescara, i sopralluoghi del Vicepresidente del Consiglio Regionale e candidato Sindaco alle prossime elezioni, Domenico Pettinari, il quale dalla zona di Pescara sud ai confini con Francavilla al mare, denuncia la situazione di incuria che regna ormai sovrana da anni.

Nello specifico si fa riferimento al quadrilatero che va dal tratto di nazionale Adriatica sud, al confine tra Pescara e Francavilla, Villaggio Alcione, lungomare sud fino al confine e Via Polacchi, diventato terra di nessuno ed abbandonato da tantissimi anni. “La situazione di trascuratezza di questa zona – spiega Pettinari – si traduce in degrado urbano, buche su strade dissestate, marciapiedi pericolosi ed abbandono di rifiuti e sporcizia ovunque. Nel mio ultimo sopralluogo, ho trovato una situazione raccapricciante, così come anche in altre zone della città, anche se qui il problema, si percepisce, molto più che altrove”.

E lo si vede già percorrendo a piedi pochi metri su marciapiedi pericolosi dove ogni giorno i pedoni rischiano cadute rovinose, o, ancora peggio, spostandosi a bordo di vetture, che a causa delle numerose buche presenti sulle strade, rischiano quotidianamente la rottura di sospensioni, gomme e cerchi.

“I cittadini sono esasperati – prosegue il Vicepresidente Pettinari – e non ce la fanno più ad andare avanti in queste condizioni, causate da decenni di alternanza di amministrazioni comunali di diverso colore politico, che poco o nulla hanno fatto per il decoro urbano di questa zona della città”. Di qui, la proposta di mettere in atto una serie di interventi che vanno dal rifacimento di strade e marciapiedi, per una maggiore sicurezza, pulizia della città con nuovi cassonetti e maggiori controlli, con fotocamere e sanzioni nei confronti di cittadini incivili. “Tutto questo – conclude Pettinari – è parte integrante del nostro progetto elettorale, che ci impone di rimediare, la dove le precedenti amministrazioni hanno fallito, mancando anche interventi di ordinaria manutenzione”.

E poi, c’è la questione dei circa 20 milioni di euro rientrati nelle casse del Comune, si legge, per numerose multe elevate. “In base alla legge – fa notare infine il candidato Pettinari – parte di questi proventi dovrebbero essere riutilizzati per viabilità, manutenzione stradale e polizia locale. Ci chiediamo, se realmente questo sia avvenuto perchè, di fronte a situazioni di degrado come questa, tutto lascia presagire l’esatto contrario”.