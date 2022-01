PESCARA, SUPERATI DI NUOVO LIMITI POLVERI SOTTILI: SMOG ALLE STELLE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA’

PESCARA – A Pescara è di nuovo allarme smog. Martedì scorso le centraline dell’Arta della città hanno segnalato valori molto alti delle polveri sottili, ossia le Pm 10, in particolare a Porta Nuova, sul lungomare sud.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, a situazione più preoccupante è stata segnalata, martedì scorso, nei pressi del teatro D’Annunzio, quando sono stati rilevati 59 microgrammi per metro cubo di Pm 10, ossia le polveri con dimensione inferiore a 10 micron.Il limite fissato dalla legge per garantire la salute dei cittadini è di 50.

Probabilmente la causa sta nel vento forte dei giorni scorsi, a cui si aggiungono traffico e riscaldamenti accesi.

Altre due zone problematiche sono via Firenze, dove è stato il limite con 46 microgrammi per metro cubo di Pm 10 e via Sacco, nel quartiere di Villa del fuoco, dove sono stati registrati 36 microgrammi.

Anche a Francavilla, martedì scorso le Pm 10 hanno toccato i 42 microgrammi per metro cubo.