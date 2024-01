PESCARA, TAGLIA GOMME AUTO, RUBA BORSELLO E AGGREDISCE PROPRIETARIO, ARRESTATO 29ENNE

PESCARA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, hanno arrestato un extracomunitario ventinovenne, già noto alle forze dell’ordine, di fatto residente ad Avezzano quale responsabile di rapina. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di ieri domenica 14 gennaio 2024.

Alle ore 13:20 di ieri 14 gennaio, una richiesta di intervento, alla centrale operativa dei Carabinieri di Pescara, segnalava un uomo, responsabile di furto di una borsa, inseguito dal proprietario del bene, in via Colonna. Arrivati sul posto i Carabinieri hanno raggiunto l’uomo che stava aggredendo due persone, che cercavano di fermarlo.

Il soggetto è stato identificato, mentre uno dei due soggetti aggrediti risultava essere il proprietario della borsa sottratta, identificato quale Maresciallo dei Carabinieri in quiescenza. Si è dunque accertato che il militare in pensione al fine di prelevare un pacco dal box Amazon, ha parcheggiato la propria autovettura davanti al punto vendita Carrefour di via Misticoni.

Tornato al veicolo, si è accorto che la gomma anteriore destra era stata tagliata, e si è dunque adoperato per sostituire la gomma, appoggiando il borsello all’interno del veicolo.

Nel mentre cambiava il pneumatico il 29enne ha aperto lo sportello della macchina e si è appropriato della borsa, dandosi a precipitosa fuga a piedi. Il derubato, accortosi di quanto era accaduto ha inseguito il ladro e l0 ha raggiunto in via Colonna, angolo via dei Sanniti e, con l’aiuto di un passante ha cercato di bloccare il soggetto che, al fine di guadagnare ulteriore fuga, ha tentato di colpire il derubato con il borsello prelevato dal veicolo.

I militari della Radiomobile raggiunta la zona sono riusciti a bloccare l’uomo, che immediatamente sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso del borsello rubato al Maresciallo oltre che di un’altra tracolla rubata poco prima con le stesse modalità, contenente documenti personali e qualche spicciolo, avvenuto sempre al parcheggio antistante il centro Carrefour. E’ stato inoltre trovato in possesso di un coltello da cucina della lunghezza di 21 centimetri, con lama zigrinata, utilizzato per tagliare le gomme.

Su disposizione della Magistratura, l’arrestato è stato ristretto all’interno delle camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo fissato per la mattinata odierna e dovrà rispondere dei reati di rapina oltre che di danneggiamento aggravato e di porto di oggetti atti ad offendere.