PESCARA: TARIFFE PARCHEGGI AREE DI RISULTA, D’INCECCO (LEGA), “AUMENTI SOLO DOPO NATALE”

PESCARA – “In queste ore il dibattito sull’adeguamento delle tariffe dei parcheggi a Pescara è in fermento e come Lega riteniamo giusto proporre lo slittamento dell’aumento a dopo le festività natalizie, almeno per l’area di risulta. Il periodo che ci attende è fondamentale per il commercio e per l’indotto cittadino. Siamo certi che il sindaco Masci e tutta la maggioranza sapranno comprendere il buon senso di questa richiesta”. Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo.

