PESCARA: TEATRIAMOCI 2021, SOLD OUT E’ D’OBBLIGO. CHIUSURA CON “I MATTI DI DIO” AL PORTO TURISTICO

PESCARA – Con l’anteprima nazionale “I Matti di Dio – Il Messia d’Abruzzo” scritto e diretto da Ariele Vincenti si chiude a Pescara, con il tutto esaurito, l’edizione 2021 della rassegna Teatriamoci ideata dall’attore abruzzese Federico Perrotta che, all’interno del cartellone di Estatica, ha curato tre appuntamenti. Oltre a quest’ultimo spettacolo – si legge in una nota – che si basa sulla storia di Don Oreste De Amicis di Cappelle sul Tavo (Pescara), ovvero “Il Messia d’Abruzzo”, altri due appuntamenti della mini rassegna hanno animato il palco dell’arena del Porto Turistico Marina di Pescara: il primo ha visto un sold out con l’unica data abruzzese di “Se la panchina parlasse…Diario indiscreto di un sedile malizioso” del Maestro Pier Francesco Pingitore.

Il secondo appuntamento con “Come se fosse”, lo spettacolo di Pablo e Pedro, ossia Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi, ha regalato al pubblico pescarese una serata all’insegna di una comicità spontanea e decisa che caratterizza da sempre il loro impegnativo curriculum artistico.

IL RESTO DELLA NOTA

Grandi soddisfazioni, dunque, sul palco di Estatica dove “abbiamo solo cercato di dare al pubblico, che è stato dalla nostra parte, ciò che merita: il divertimento. L’intrattenimento dal vivo è mancato a tutti, in primis a noi che cerchiamo in modo empatico di trasmettere emozioni agli spettatori.

Spettatori che, a loro volta, hanno deciso di andare a teatro per tornare a sorridere; il pubblico è stato caloroso ed attento, e sempre pronto ad applaudire ed a ridere. E noi abbiamo trovato la nostra forza nei loro volti distesi – ha commentato Perrotta – Un plauso va a quanti hanno permesso la realizzazione di questo evento e a tutti quelli che hanno avuto rispetto delle norme che sono state date dagli organi preposti. Ringrazio la Camera di Commercio Chieti Pescara e il Marina di Pescara, il Comune di Pescara, e la Spray Records che ha coordinato il tutto in modo magistrale, il teatro ha bisogno di talento e non solo sul palco, ma anche e soprattutto dietro le quinte”.

“Teatriamoci” è stato un successo anche per la solidarietà: sul palco di Estatica 2021 ha portato la sua testimonianza Ada Manes Foundation for Children Onlus, la fondazione presieduta dal chirurgo pediatra Grazia Andriani, che si occupa soprattutto di fare arrivare la chirurgia pediatrica nei Paesi più poveri del mondo.