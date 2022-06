PESCARA: TEMPI DI ATTESA, MINACCE E DANNI CON COLTELLO IN PRONTO SOCCORSO, DENUNCIATO

PESCARA – Probabilmente impaziente per i tempi di attesa, ha dato in escandescenze all’interno del pronto soccorso, ha danneggiato una lettiga ed ha minacciato gli operatori, il tutto mentre era in possesso di un coltello.

Protagonista dell’episodio, avvenuto in mattinata a Pescara, è un 24enne che è stato denunciato dai Carabinieri. In ospedale, ricevuta la segnalazione, sono arrivati i militari del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Pescara, che hanno riportato la calma e identificato il 24enne, già noto alle forze dell’ordine.

Il ragazzo aveva con se un coltello con lama da 6,5 centimetri. Negli ultimi giorni il pronto soccorso di Pescara è al centro delle polemiche per i tempi di attesa troppo lunghi e il sovraffollamento.

Sabato il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari (M5s), si era incatenato all’esterno della struttura per manifestare solidarietà ai parenti di un 90enne morto in pronto soccorso dopo ore di attesa. Sulla stessa vicenda il deputato Andrea Colletti (Alternativa), avvocato esperto in materia di malasanità, ha annunciato un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute.