PESCARA: TENTA DI RUBARE BICI ELETTRICA A COMMERCIANTE, DENUNCIATO 23ENNE ROMENO

PESCARA – I Carabinieri di Pescara, al termine di accertamenti hanno denunciato in stato di libertà un ventitreenne, di nazionalità romena, già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto di una bicicletta elettrica.

Il fatto avvenuto il giorno 3 dicembre, nel primo pomeriggio, quando il titolare di attività di riparazione biciclette e sartoria del luogo, nota dal sistema di videosorveglianza un giovane intento a prelevare dall’area recintata una biciletta elettrica marca Fat bike del valore di circa 1000,00 euro che era in deposito per riparazione.

Il ladro con rapidità ha portato via la bici ma è stato inseguito dal titolare del negozio e raggiunto viale Marconi. Ha dunque abbandonato la bicicletta ed è fuggito a piedi. Il commerciante ha recuperato la bicicletta e si è recato dai Carabinieri di via Lago di Borgiano per denunciare l’accaduto e dopo aver attentamente visionato le immagini del negozio il giovane ventitreenne è stato riconosciuto quale autore del furto.