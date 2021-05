PESCARA, TENTA DI RUBARE LETTINO PRENDISOLE ARMATO DI COLTELLO: DENUNCIATO

PESCARA – Aveva un coltello da cucina di 21 cm sotto la maglietta e ha tentato di rubare un lettino prendisole in spiaggia, ma vistosi scoperto, ha abbandonato la refurtiva in spiaggia ed è scappato.

Per questi motivi, ieri pomeriggio R.T. 29enne pescarese è stato denunciato dalla Polizia di Stato per porto abusivo d’armi, fermato dagli agenti della Squadra Volante vicino allo stabilimento balneare “Lido Azzurro” dove ha tentato il furto, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina occultato sotto la maglietta.

Il proprietario dello stabilimento, invitato a formalizzare denuncia entro i termini di legge, ha precisato che il delinquente non ha estratto il coltello per recare danno o violenza.