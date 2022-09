PESCARA: TENTA DI RUBARE MARMITTA DA AUTO IN SOSTA, ARRESTATO 32ENNE

PESCARA – Nella serata di ieri, gli agenti delle Volanti, unitamente al personale del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, hanno arrestato un 32enne di Pescara che, in via Enaudi, stava tentando di rubare una marmitta da un’auto in sosta.

Giunti immediatamente su posto, a seguito di una segnalazione, i poliziotti hanno immediatamente rintracciato e bloccato il giovane, che vistosi sorpreso ha tentato la fuga a bordo di una bicicletta.

I successivi accertamenti effettuati dai poliziotti hanno permesso di rinvenire e sequestrare gli arnesi utilizzati per il furto. Dopo le formalità di rito, il giovane, su disposizione del PM di turno, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida, avvenuta nell’odierna mattinata con adozione della misura cautelare dei domiciliari.

[mqf-scorrimento]