PESCARA: TENTATA TRUFFA AD ANZIANA, DOPO UN ANNO ACCIUFFATI DUE PREGIUDICATI NAPOLETANI

PESCARA – Si finsero Carabinieri e cercarono di raggirare un’anziana donna di 75 anni con la truffa del “finto” sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto il genero, ma la donna non ci cascò ed allertò subito i militari della Caserma di Spoltore.

Tutto ebbe inizio nel pomeriggio del 3 ottobre 2023, quando la donna ricevette una telefonata da un “finto” Maresciallo dei Carabinieri che sosteneva che il genero era rimasto coinvolto in un sinistro stradale in cui una ragazza era stata investita.

Per “risolvere” il tutto servivano soldi, o anche oggetti in oro. La vittima, tuttavia, non credette alla versione del telefonista, sapendo bene che i Carabinieri non prendono soldi né tantomeno gioielli, chiuse la conversazione ed avvisò i “veri” militari.

Iniziano le indagini, attente e meticolose, e dopo circa un anno di attività investigative, analizzando filmati ed incrociando i risultati estratti dai tabulati telefonici, i Carabinieri della Stazione di Spoltore sono riusciti a raccogliere probanti elementi a carico di due soggetti, originari del napoletano, un 39enne ed un 23 enne, entrami noti alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti penali specifici, riuscendo così a deferirli alla competente Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri esprimono la propria disponibilità a fornire assistenza e supporto a chiunque possa trovarsi in situazioni simili, ricordando l’importanza di segnalare tempestivamente ogni tentativo di truffa o raggiro.