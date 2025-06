PESCARA – C’è anche Marco Verratti questa sera allo stadio Adriatico per assistere a Pescara-Ternana, gara valida per la finale di ritorno dei play off di serie C.

L’ex giocatore della Nazionale e del Psg è stato accolto dal presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, e da centinaia di tifosi.

Verratti, protagonista con la maglia della Pescara di una promozione in Serie A dotto la guida di Zdenek Zeman e giocando un calcio-spettacolo di cui era uno dei protagonisti insieme in particolare a Ciro Immobile e Lorenzo Insigne.

Reduce dall’esperienza in Qatar nelle file dell’Al-Arabi, secondo gli ultimi rumors, Verrarri entrerà in società rilevando il 50% delle quote del Pescara.

Intanto il Comune di Pescara ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) in vista della finale di playoff per assicurare “nell’ambito della

situazione di emergenza, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione”.

Il Coc resterà attivo dalle 18 odierne fino alla fine della manifestazione e comunque non oltre le ore 2 dell’8 giugno.

Nel provvedimento si parla di una “manifestazione a rilevante impatto locale per la massiccia affluenza di pubblico, proveniente da varie parti d’Abruzzo e d’Italia” e viene sottolineato che “per tale evento, sia nella fase pre-gara che durante la stessa nonché nella fase post-gara, sono

prevedibili ed inevitabili forti disagi alla vita cittadina perché diverse strade saranno interdette al traffico o comunque subiranno delle modifiche”.

Inoltre, “secondo attendibili previsioni, la manifestazione riverserà in ambito cittadino un afflusso straordinario di persone e quindi anche di veicoli”.

Obiettivo dell’ordinanza, quindi, è quello di consentire di “vigilare, monitorare la situazione al fine di assistere la popolazione per permettere la continuità nel godimento della Città e dei servizi erogati, pur nelle difficoltà che si possono ragionevolmente comprendere data la situazione”.

Foto Ternana News