PESCARA: TESTA E CARDELLI (FDI), “RISORSE ADEGUATE AMBITI STRATEGICI, NO A DEPOTENZIAMENTO FLAIANO”

PESCARA – “Scuole, commercio, grandi eventi e cultura sono ambiti che trasformano permanentemente l’immagine di una città e Fratelli d’Italia, a pieno titolo in quanto primo partito della coalizione di centrodestra, ha il dovere morale e politico di imprimere le priorità nel bilancio 2025 della Giunta Masci bis”.

Così, il deputato e vice coordinatore regionale regionale ed il coordinatore provinciale FdI, Guerino Testa e Stefano Cardelli.

“Per noi – sottolineano – le scuole rappresentano un asse fondamentale e imprescindibile e, dunque, ai fini di poter garantire alle nostre strutture una idonea manutenzione, la provvista finanziaria non può che essere adeguata alle reali esigenze, così come – evidenziano i due esponenti FdI – riteniamo che Pescara, da indiscusso capoluogo economico della regione, debba segnare una accelerazione importante sia sul commercio quanto sui grandi eventi che tanto l’hanno distinta e resa particolarmente attrattiva da qualche anno ad oggi. Infine, ma non da ultimo, ribadiamo fermamente il grande valore aggiunto che il Premio Flaiano continua a rappresentare nel panorama culturale pescarese e abruzzese, una manifestazione di respiro internazionale che non merita di essere depotenziata”.

“Priorità su cui Fratelli d’Italia – concludono Testa e Cardelli – continuerà concretamente ad impegnarsi, certi della piena condivisione degli alleati della coalizione”.