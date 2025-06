PESCARA: TESTA (FDI), “IL 2 LUGLIO RIUNIONE AL MIT PER RIDARE FUNZIONALITA’ AL PORTO”

PESCARA – “Il prossimo 2 luglio, alle ore 11, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si svolgerà un tavolo tecnico-istruttorio convocato dal sottosegretario Antonio Iannone, a seguito del sopralluogo effettuato lo scorso 23 maggio al porto di Pescara. L’obiettivo è fare il punto sulla situazione dell’imbonimento dei fondali e accelerare l’iter necessario all’atteso intervento di dragaggio, indispensabile per ridare piena funzionalità allo scalo portuale e riportare finalmente Pescara a essere anche un porto per le traversate turistiche, come merita”.

Lo fa sapere, in una nota, il deputato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa.

“Al tavolo siederanno tutti gli attori istituzionali competenti: MIT, MASE, Regione Abruzzo, Capitaneria di Porto, Autorità di Sistema Portuale, Comune di Pescara e ARPA Abruzzo. Ringrazio il sottosegretario Iannone per aver risposto con prontezza alla sollecitazione istituzionale che veniva dal territorio e per aver dato seguito immediato al sopralluogo con la convocazione di questa importante riunione”.

“Questo appuntamento deve rappresentare un punto di svolta, perché il dragaggio non è più rinviabile: si tratta di una condizione essenziale non solo per la sicurezza della navigazione ma anche per il rilancio economico, commerciale e turistico del nostro porto e dell’intera città. Pescara ha bisogno di tornare centrale negli scenari del trasporto marittimo e crocieristico, ed è compito nostro fare squadra per raggiungere questo obiettivo”, conclude Testa.