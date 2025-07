PESCARA: TESTA (FDI), “PRONTI AL VOTO DI AGOSTO, CENTRODESTRA UNITO PER MASCI”

PESCARA – “Il centrodestra, con Fratelli d’Italia in prima linea, è pronto ad affrontare con determinazione e compattezza le elezioni comunali straordinarie di agosto a Pescara. Siamo convinti che, nonostante la particolarità della situazione, i cittadini sapranno riconoscere la bontà del lavoro svolto in questi anni e confermeranno l’esito del 2024, riportando Carlo Masci nel pieno delle sue funzioni di sindaco”.

È quanto afferma, in una nota, il deputato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa.

“Masci ha guidato Pescara con serietà, visione e concretezza – aggiunge -, trasformando la città in un modello di efficienza amministrativa, sviluppo urbano e vivibilità. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: investimenti record, opere pubbliche avviate e completate, attenzione al sociale, alla cultura, al turismo e alla sicurezza. Chi oggi tenta di rimettere tutto in discussione, lo fa per calcoli politici e interessi di parte, non certo per il bene della città. Ma Pescara non ha bisogno di incertezze o di ritorni al passato: ha bisogno di continuità, stabilità e ambizione. Noi siamo pronti, con la forza di una coalizione coesa e con il sostegno di una comunità che vuole andare avanti, non tornare indietro”.

“Il 2024 ha già espresso una volontà chiara e siamo certi che anche ad agosto i pescaresi ribadiranno con forza la loro fiducia in un progetto politico che ha dimostrato di saper governare e far crescere questo territorio. Pescara merita di continuare a volare alto. E noi saremo lì, al fianco dei cittadini, per farlo accadere”, conclude.