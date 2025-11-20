PESCARA: TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PER DISABILI, AVVISO DEL COMUNE PER LE DOMANDE

PESCARA – E’ stato pubblicato oggi l’avviso del Comune di Pescara finalizzato all’individuazione di 40 persone con disabilità, beneficiarie di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento lavorativo (chiamati anche T.in.A., Tirocinio Inclusivo Abruzzo).

L’obiettivo di questa iniziativa è il raggiungimento dell’inclusione socio-lavorativa e mira a far conseguire e mantenere risultati lavorativi ai disabili, senza ricorrere all’assistenza quotidiana di operatori.

“È un modo per dare una opportunità formativa ai ragazzi, per far vivere loro una esperienza a fianco ai normodotati, e anche per puntare a una possibilità occupazionale, visto che in passato tre beneficiari di questi progetti hanno trovato lavoro. Una bella soddisfazione per questi ragazzi e per le famiglie”, ha detto l’assessore Massimiliano Pignoli presentando l’avviso affiancato dalla dirigente comunale Roberta Pellegrino, dalla responsabile di servizio Piera Antonioli, da Greta Massimi, responsabile del procedimento, Laura Conte, assistente sociale, Eleonora Evangelista, terapista occupazionale, del Servizio di Inclusione Sociale di Giovani Adulti con Disabilità Neuropsichiatrica (Sigad) della Asl, Enrica Totaro, del Csm della Asl, e Sarah Pesce di Diversuguali.

“E’ un servizio innovativo di inclusione socio lavorativa che va a completare una serie di servizi che offriamo nell’ambito del Piano sociale per le persone con disabilità, come i centri diurni e il Dopo di noi”, ha fatto notare Pellegrino, “ma è importante che questi ragazzi abbiano la possibilità di essere accompagnati al mondo del lavoro. Questo avverrà dopo una attenta valutazione del Sigad della Asl, che collabora con i servizi sociali del Comune per l’individuazione dei beneficiari, e con l’intervento dell’associazione Disersuguali che gestirà la parte del matching, e dovrà trovare per ciascun partecipante l’azienda ospitante più adeguata”.