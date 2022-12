PESCARA: TORNA “GIOCATTOLO SOSPESO” PER ALLIETARE IL NATALE DEI PICCOLI PAZIENTI DELL’OSPEDALE

PESCARA- Torna l’iniziativa del giocattolo sospeso dell’Associazione Carrozzine Determinate, in collaborazione con il Bosco Incantato e con SportMania Montesilvano. Per contribuire al sorriso di tanti bimbi e dei piccoli pazienti dei reparti pediatrici dell’ospedale di Pescara.

“Anche quest’anno”, dicono gli organizzatori, “invitiamo tutti a partecipare per mettere in circolo solidarietà e amore, per dimostrare vicinanza autentica a chi sta affrontando un periodo di difficoltà in una fase della vita come quella dell’infanzia in cui gli ostacoli non dovrebbero esistere”-.

Partecipare è semplice. È possibile acquistare un dono direttamente in negozio o online visitando la pagina Facebook “il bosco incantato shop montesilvano” oppure visitando il sito www.ilboscoincantatoshop.it e provvedendo al pagamento del dono con modalità PayPal o bonifico, fino al 20 dicembre e l’associazione si occuperà di distribuirli ai bambini destinatari di questa iniziativa Il Presidente Claudio Ferrante in veste di Babbo Natale si recherà personalmente a consegnare i doni all’interno dei reparti pediatrici. Vi aspettiamo numerosi!