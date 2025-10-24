PESCARA: TORNA IL SALONE DEL GUSTO “DIVINAMENTE ABRUZZO”

PESCARA – Torna al Pala Becci del Porto Turistico Marina di Pescara Divinamente Abruzzo – Food & Sport, il Salone del Gusto giunto alla sua terza edizione, in programma domani e dopodomani, sabato 25 e domenica 26 ottobre.

“Un evento atteso e consolidato, dedicato alla valorizzazione dei sapori, delle tradizioni e dello sport abruzzese, pensato per un pubblico di tutte le età”, come annunciato dai promotori alla presenza del sindaco Carlo Masci e di Simone D’Angelo, consigliere comunale, in rappresentanza di Endas Abruzzo.

La manifestazione è organizzata da MA.SO. Group, rappresentata da Sonia Luciani e Marina Fanceschini, in collaborazione con A.P.S. K-GJEM , e con il patrocinio di Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo, Provincia di Pescara, Comune di Pescara, IPSSAR “Filippo De Cecco”, ENDAS Abruzzo.

“L’obiettivo – si legge in una nota è promuovere l’identità territoriale abruzzese attraverso un’esperienza coinvolgente che unisce cibo, sport, cultura e intrattenimento”.

Il programma prevede degustazioni di prodotti tipici nei 15 stand espositivi, spettacoli musicali, laboratori creativi di Halloween per bambini (decorazione biscotti), tornei di ping pong e biliardino, aperti a tutte le età, con la presentazione di attività sportive, ambientali, culturali e turistiche a cura di ENDAS Abruzzo. Prevista l’esposizione di eccellenze agroalimentari e del settore artigianato e benessere. Si svolgerà anche la gara dell’arrosticino (offerta da Allegro): una sfida gastronomica originale e divertente.

Questi gli orari di apertura:

Sabato 25 ottobre: dalle ore 15 alle 22

Domenica 26 ottobre: dalle ore 10 alle 20.

L’ingresso è gratuito.

“Con un programma ricco e variegato, Divinamente Abruzzo si conferma una vetrina prestigiosa per le eccellenze locali e un’occasione unica di scoperta e divertimento per famiglie, giovani e turisti”, ha detto Luciani presentando la due giorni.

“Alla promozione dei prodotti del territorio”, ha aggiunto D’Angelo, “si abbina la promozione dello sport, con tornei e laboratori”.

“È un’altra delle iniziative che vanno a potenziare l’immagine della città: vengono messi in risalto i prodotti della nostra terra, che sono un livello elevato, e rafforziamo l’attrattività turistica del territorio”, ha detto Masci mettendo in evidenza che “a fianco alle realtà private ci sono le istituzioni, le scuole e l’Endas”.