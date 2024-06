PESCARA: TORNA LA QUARTA EDIZIONE DI “HUBRUZZO DEBATE CHAMPIONSHIP 2024” CON 26 SQUADRE

PESCARA- Torna la quarta edizione di “Hubruzzo Debate Championship 2024” il prestigioso torneo di debate che coinvolge le scuole medie e superiori delle regioni Abruzzo e Molise. Il Debate, organizzato dalla Fondazione Hubruzzo e dalla Società Nazionale Debate Italia, si terrà oggi, dalle 8 alle 19, nelle aule del Liceo Classico “G. D’Annunzio” a Pescara.

Al torneo partecipano 26 squadre: 8 scuole medie, 8 squadre per l’inglese e 10 squadre delle scuole superiori. Gli obiettivi del torneo sono: promuovere il pensiero critico e le capacità di deliberazione tra gli studenti tramite la pratica del debate, esplorare le problematiche relative allo sviluppo delle aree interne e rafforzare i legami tra i giovani talenti regionali e il loro territorio.

Tra i partecipanti spiccano figure come Marta Citriniti, campionessa italiana per il debate universitario. E la squadra del Liceo “Galileo Galilei” di Pescara, campione italiano di debate in inglese nel 2023. Le squadre sono: Istituto Comprensivo 10 di Pescara, Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” di Pineto, Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” di Pianella, Istituto Comprensivo Villa Verrocchio di Montesilvano, Istituto Comprensivo 1 di Roseto, Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” di Lanciano, IISS “Alfano” di Termoli, IIS “De Titta-Fermi” di Lanciano, I.I.S. “V. Emanuele II” di Lanciano, Polo Liceale “Mattioli” di Vasto, Liceo classico “G. d’Annunzio” di Pescara, Liceo classico “G.B. Vico” di Chieti. La Cerimonia di Premiazione “Hubruzzo Debate Championship 2024” si terrà lunedì 3 giugno, alle ore 15.30, nella Sala Consiliare del Comune di Pescara.

Alla cerimonia parteciperanno Marcello Antonelli, presidente del consiglio Comunale di Pescara, Rosanna Buono dell’Ufficio Scolastico Regionale ambito Chieti – Pescara, Raimondo Castellucci, direttore generale della Fondazione Hubruzzo, e Marcello Vinciguerra, managing director di Honda.