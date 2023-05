PESCARA: AL VIA “SCIENZA UNDER 18” RASSEGNA DI COMUNICAZIONE SCIENTIFICA CON STUDENTI PROTAGONISTI

PESCARA – Giunge alla 16/ma edizione, a Pescara, “Scienza Under 18”, la rassegna di comunicazione scientifica che da anni anima la città con una serie di eventi destinati alle studentesse, agli studenti e alla cittadinanza. L’iniziativa è promossa dall’associazione Su18 Pescara per l’Abruzzo, con il patrocinio del Comune di Pescara.

Tra i partner figurano le principali istituzioni locali, l’Università, le associazioni e le scuole della regione. L’obiettivo principale è quello di portare la scienza in piazza, attraverso attività altamente coinvolgenti. Diversi gli eventi organizzati per la conclusione della rassegna. Tra i principali c’è Maggio Scienza, che si svolge in tutte le sedi regionali e rappresenta un originale viaggio nell’universo delle tematiche scientifiche e ambientali.

A Pescara l’appuntamento è per martedì giovedì 25 maggio, alle ore 9:30, al parco di Villa Sabucchi. I progetti frutto delle attività laboratoriali condotte nelle scuole verranno presentati secondo diverse modalità: exhibit, mostre interattive, multimedia, fotografia scientifica, robotica. Ampio spazio alle tematiche inerenti la salute planetaria, una delle mission sostanziali di Su18 Pescara. Presente anche un gazebo per la raccolta dei cellulari usati, che verranno ritirati dall’Istituto Jane Goodall Italia. Molti gli eventi che si susseguiranno nell’arco del mese.

Tra questi, “Scatti di scienza”, progetto congiunto di Scienza under 18 e del gruppo del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano. Il 25 maggio, presso l’orto della Scuola Secondaria “U. Foscolo”, si terrà invece la manifestazione “Orto antispreco”. Inoltre, gli scatti realizzati dalle ragazze e dai ragazzi per “Scatti di scienza”, saranno “sospesi” durante la manifestazione e poi nella biblioteca “Emilia Di Nicola”, dove resteranno fino a chiusura della scuola. Il 22 maggio una selezione di scatti di scienza parteciperà al Workshop pubblico online di presentazione delle fotografie e video scientifici selezionati per la 15/ma edizione nazionale (2022-2023). Prevista la partecipazione di numerose associazioni, con le loro attività laboratoriali.