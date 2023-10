PESCARA: TRAFFICO IN TILT IN AUTOSTRADA, BISARCA SI RIBALTA E PERDE CINQUE AUTO

PESCARA – Incidente in autostrada A14, nel tratto tra Pescara ovest e Pescara nord. A provocarlo il ribaltamento di una bisarca, che trasportava automobili, perdendo in strada cinque di esse.

Ci sarebbero dei feriti. Sul posto sono presenti il personale di Autostrada per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.

All’interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato, ma resta una coda di due chilometri. In direzione opposta, verso Bari, si registra una coda di 1 km, ma per persone che si fermano a curiosare e scattare foto.

In alternativa, per chi è diretto verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria di Pescara ovest è possibile percorrere la viabilità ordinaria, con rientro in autostrada a Pescara nord.

Per chi proviene dalla A25 Torano-Pescara, si consiglia di uscire a Chieti e successivamente rientrare a Pescara nord.