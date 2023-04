PESCARA: TRAGEDIA VIA NAZARIO SAURO, CORPO SENZA VITA E’ DEL GESTORE DI UN LOCALE IN CORSO MANTHONE’

PESCARA – Si chiamava Marco Modesto l’uomo trovato senza vita a Pescara lo scorso venerdì in Via Nazario Sauro.

L’uomo, un 34enne originario di Penne (Pescara), gestore del locale Ruff-Booze ‘n’ Vinyl in Corso Manthoné, è morto in seguito a una caduta da un palazzo in fase di ristrutturazione che si trova alle spalle dell’abitazione in cui Modesto viveva.

Il corpo senza vita del 34enne è stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente contattato il 118. Gli operatori intervenuti hanno però soltanto potuto constatare il decesso; è stata invece la fidanzata a riconoscerlo, poiché Modesto non portava con sé documenti di identità.

Sul posto sono intervenuti, oltre all’ambulanza del 118, gli agenti delle squadre volanti, mobile e scientifica.