PESCARA: TROVATA IN AUTO CON 1,5 CHILI DI COCAINA, ARRESTATA 55ENNE

PESCARA – Nel corso dei servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato una pescarese di 55 anni, trovata alla guida di un’auto in possesso di circa 1,5 kg di cocaina.

Gli investigatori della Squadra Mobile, nel corso di controlli serali nei quartieri San Donato e Villa del Fuoco, avendo notato un’auto con una targa prova transitare a forte velocità, hanno deciso di fermarla. Tuttavia, la conducente, con una manovra pericolosa, ha cercato di fuggire, dando vita ad un inseguimento conclusosi poco dopo nella zona del carcere.

La donna, una volta fermata, presentava un vistoso rigonfiamento sotto il giubbotto, che poco dopo i poliziotti hanno appurato essere dovuto a 3 involucri contenenti complessivamente circa 1,5 kg. di cocaina. Inoltre, nella macchina è stato anche trovato un bilancino di precisione.

Si stima che la sostanza, rivenduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare fino a 150.000 euro.

Per tali ragioni, la donna è stata arrestata e condotta in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.