PESCARA: TROVATO CON INTEGRATORI ALIMENTARI E VESTITI DEL VAOLRE DI 160MILA EURO, DENUNCIATO 42ENNE

PESCARA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, hanno i denunciato per ricettazione, un cittadino di origini polacche, 42enne, senza fissa dimora in Italia, con precedenti di polizia, trovato in questa via Tavo in possesso di integratori alimentari e di capi di abbigliamento per un valore complessivo di 160,00 euro, che lo stesso, alla richiesta dei militari, non ha saputo indicare la provenienza.

I Carabinieri, sostengono che gli integratori possano essere stati sottratti dall’interno di qualche farmacia della zona.

L’uomo, che vive di questi espedienti, non è la prima volta che viene trovato in possesso di merce rubata.