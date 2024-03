PESCARA: TROVATO IN POSSESSO DI 5 PANETTI DI HASHISH, ARRESTATO

PESCARA – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Pescara, questa mattina a Spoltore hanno arrestato un 58enne trovato in possesso di circa 250 grammi di hashish suddivisa in 5 panetti celati in carta trasparente. I militari hanno sottoposto a sequestro lo stupefacente mentre l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Pescara.

Anche per il corrente anno i militari della stazione di Cepagatti hanno ritirato numerose patenti di guida in particolar modo nelle ore serali e notturne.

Dal primo gennaio 2024 e ultimo caso la scorsa notte i Carabinieri di Cepagatti, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio hanno ritirato 24 documenti di guida. Sono state denunciate a piede libero 5 persone per essere state trovate alla guida di veicoli in evidente stato di ebbrezza con valori di rilevanza penale oltre il limite amministrativo, mentre altre sette persone sono state segnalate alla competente Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti con il conseguente ritiro immediato della patente di guida.