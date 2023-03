PESCARA: TROVATO IN POSSESSO DI 60 CHILI DI RAME, DENUNCIATO PREGIUDICATO

PESCARA – La notte scorsa, gli agenti della Volante hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione un cittadino italiano già noto alle Forze di Polizia, trovato in possesso di circa sessanta chilogrammi di rame.

L’uomo è stato fermato dal personale della Squadra Volante, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, nei pressi della via Tiburtina mentre, a bordo della propria bicicletta, trasportava un ingente quantità di rame del quale non ha saputo dare valide spiegazioni riguardo alla legittima provenienza. Pertanto, il giovane è stato denunciato per ricettazione.

A seguito di accertamenti, il materiale, risultato provento di furo in quanto trafugato da una fabbrica abbandonata, è stato posto immediatamente sotto sequestro penale.