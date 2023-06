PESCARA – E’ stato trovato senza vita a Pescara, il 25enne Santiago Ranieri di origini colombiane, in un appartamento di via Canova, in cui abitava con il padre.

Come riferisce il quotidiano Il centro, il ragazzo ha lasciato al papà un biglietto. Da circa un anno stava vivendo un periodo di forte difficoltà.

È stata già eseguita una prima ricognizione cadaverica e oggi si deciderà se e quando effettuare nel caso l’autopsia, che farà chiarezza sulle cause del decesso.