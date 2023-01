PESCARA, UBRIACA GUIDA CONTROMANO SU ASSE ATTREZZATO: PATENTE RITIRATA

PESCARA – Guida ubriaca contromano sull’asse attrezzato.

La scorsa notte, verso le 2, una quarantenne residente nel Chietino è stata intercettata da una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Piano d’Orta, mentre percorreva il Raccordo Autostradale 12 Chieti – Pescara alla guida di una Lancia Musa.

La conducente è risultata positiva all’alcol test riscontrando un valore compreso tra 0,5 e 0,8 g/l (fascia a), per il quale è prevista una sanzione, amministrativa da 543 a 2.170 euro con la decurtazione di 10 punti patente e la sospensione da 3 mesi a 6 mesi.

La patente sarà comunque revocata per la guida in contromano, violazione per la quale è prevista anche una sanzione amministrativa da 2.728 a 10.914 euro.

L’immediato intervento degli agenti, con la contestuale chiusura della carreggiata impegnata dell’auto ha garantito la sicurezza degli altri utenti.