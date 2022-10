PESCARA: UN ARRESTO PER DROGA E UNA DENUNCIA PER RAPINA

PESCARA – A Pescara una persona è stata infatti tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed un’altra è stata denunciata per rapina.

Nello specifico i Carabinieri della Stazione di Pescara Scalo hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino extracomunitario, trovato in pieno centro cittadino in possesso di oltre 50 gr. di marijuana. L’uomo, sottoposto a normale controllo è subito sembrato sospetto agli operanti che, proceduto a perquisizione, hanno rinvenuto, celati sulla sua persona, lo stupefacente sopraccitato. L’uomo è stato tratto in arresto mentre la marijuana sottoposta a sequestro e dopo la convalida dell’arresto ‘ stato rinchiuso nel locale carcere;

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno invece deferito in stato di libertà una donna, 35 enne, con precedenti penali, responsabile di aver rapinato, un 29enne durante la scorsa notte.

La malvivente, dopo essersi fatta dare un passaggio in bicicletta dalla vittima, approfittando della situazione, lo ha aggredito con calci e pugni impossessandosi dei soldi che il malcapitato aveva in tasca, pari a circa 30 euro. Chiesto l’intervento dei Carabinieri, sono scattate immediatamente le ricerche che hanno permesso di rintracciare la donna non molto distante dal luogo ove si è consumato il reato con ancora la refurtiva addosso.