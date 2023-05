PESCARA: UN PARCO FOTOVOLTAICO SORGERA’ SULL’EX DISCARICA DI FOSSO GRANDE

PESCARA – Un innovativo progetto di economia circolare, finalizzato alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che pone al centro il sito dell’ex discarica di Fosso Grande a Pescara che verrà non solo messa in sicurezza sotto il profilo ambientale ma diverrà sede di un parco fotovoltaico, con il recupero di spazi verdi fruibili e con la realizzazione di un centro di attrazione didattico e scientifico.

La delibera riguardante questa importante progettualità, su proposta dall’Assessore Gianni Santilli, è stata approvata dalla Giunta comunale di concerto con l’Assessore Eugenio Seccia (con delega alla bonifica dei siti contaminati) e prevede di conferire alla società partecipata Pescara Energia la stesura del progetto preliminare e la successiva realizzazione degli interventi, finanziati mediante l’utilizzo delle somme trasferite dall’Ente nell’ambito del finanziamento di Banca europea degli investimenti.

Le opere a carattere ambientale (per un importo massimo stimato in 200mila euro) sono propedeutiche e necessarie alla successiva progettazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza definitiva già programmati dall’Amministrazione e che necessitano di un importo stimato pari a € 1.2 milioni di euro. . Oltre alla necessità di ottemperare ad obblighi di legge, nella sua globalità l’intervento assumerà per l’Amministrazione un carattere strategico innovativo e scientificamente avanzato, quindi maggiormente predisposto a drenare i finanziamenti derivanti dai mutui contratti dal Comune di Pescara con la Banca Europea per gli Investimenti.

La coesistenza di un parco fotovoltaico e di un impianto di fitobonifica (presumibile soluzione ambientale), gestiti simbioticamente per lo scopo comune della rigenerazione funzionale di un luogo altrimenti degradato e non più a disposizione della collettività, dovrà rappresentare elemento attrattivo ed esempio di economia circolare, meta turistica e didattica per scolaresche e spazio verde quanto più possibile fruibile dalla cittadinanza L’iniziativa è stata possibile grazie alla sinergica collaborazione degli assessorati interessati, del personale tecnico dei Settori Comunali di riferimento e della società Partecipata Pescara Energia S.p.A.