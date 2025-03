PESCARA: UNA FORMICA NELLA CONFEZIONE DI UN BISCOTTO NELLA MENSA SCOLASTICA, COMUNE AVVIA CONTROLLI

PESCARA – A seguito alla segnalazione arrivata ieri al Comune di Pescara relativa alla somministrazione, da parte di SH Gestioni, di un biscotto con una formica all’interno della confezione, servito in una delle scuole della città, gli uffici si sono subito attivati con il gestore del Servizio Refezione Scolastica per ricevere chiarimenti al riguardo. La Concessionaria, a sua volta, ha aperto la procedura di non conformità nei confronti del proprio fornitore.

Ieri pomeriggio è stato subito allertato, sempre dal Comune, il Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec) IBS Innovative Service e gli uffici comunali hanno acquisito la scheda tecnica del prodotto e il numero di campionamento. Questa mattina, invece, è stato visionato il biscotto in questione (nella confezione era ancora presente la formica). Il confezionamento, in base a quanto accertato insieme al Dec, non presentava difetti o buchi evidenti.

Sempre stamani è stato raggiunta – dagli uffici del Comune e dal Dec – anche l’attività del produttore dei biscotti destinati alle mense scolastiche di Pescara, per effettuare le verifiche relative alla produzione e al confezionamento del biscotto finito sotto esame. Si tratta dello stesso fornitore dei concessionari precedenti, da sei anni, e finora non sono mai stati registrati problemi di alcun genere. Si attende la relazione del Dec, con le osservazioni che saranno riportate alla Concessionaria. In caso in cui dovessero essere rilevati inadempimenti, si procederà con le prescrizioni.