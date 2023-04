PESCARA: UOVA DI PASQUA AI BAMBINI RICOVERATI CON PROGETTO NOEMI E PRONTO SORRISO

PESCARA – Tante coloratissime uova di cioccolato per i bambini ricoverati.

Domani, sabato 8 aprile, dalle 11, all’ospedale Civile Santo Spirito di Pescara, l’Associazione Progetto Noemi Odv\Ets, in compagnia dei clown dell’Associazione Pronto Sorriso, regalerà le uova di Pasqua Progetto Noemi ai genitori dei bambini ricoverati nei reparti di Pediatria, reparto di Sub-Intensiva Pediatrica e ai degenti ricoverati all’ UTIE Centro Trapianti Midollo Osseo, allo scopo di donare una carezza a chi assiste i piccoli ricoverati, come augurio per una Santa Pasqua.

“Un appuntamento che si ripete da diversi anni , ricco di emozioni. Attraverso l’iniziativa l’Uovo Sospeso doneremo sorrisi e vicinanza. È il nostro augurio di Pasqua rivolto ai bimbi e alle famiglie che stanno vivendo un periodo di fragilità. Senza Mai Arrendersi”, si legge in una nota.