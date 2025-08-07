PESCARA: VA A ALLO STADIO CON I FUMOGENI, DASPO DI UN ANNO A UN TIFOSO BIANCAZZURRO

PESCARA – Nella giornata di ieri, 6 agosto, i Carabinieri della Stazione di Pescara Principale, hanno irrogato la sanzione del DASPO (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) ad un tifoso biancoazzurro, trentaquatrenne, residente in un comune dell’area vestina.
L’uomo il 7 giugno 2025, presso lo stadio Adriatico G. Cornacchia, in occasione dell’incontro di calcio Delfino Pescara-Ternana, era stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione, in quell’occasione addetti al filtraggio della tifoseria, in possesso di un dispositivo “fumogeno” di colore rosso, dopo aver superato i tornelli di ingresso.
Per tale comportamento era stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria ed era stato avviato, di concerto con la Questura di Pescara, l’iter connesso alla violazione di cui all’art. 6 ter 401/1989, ritenendo il comportamento del soggetto pericoloso al fine di vietarne l’accesso a tutte le manifestazioni sportive nazionali ed internazionali per la durata di un anno.
