PESCARA: VA IN GIRO NONOSTANTE FOSSE AI DOMICILIARI E I CARABINIERI LO PORTANO IN CARCERE

PESCARA – Nella tarda serata di venerdì 9 maggio 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno tratto in arresto per evasione un uomo di 39 anni, di nazionalità italiana, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti a carico, sorpreso mentre era in giro per la città nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, in flagrante violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cui era sottoposto.

Il personale dell’Arma, considerata la pericolosità sociale dell’uomo, in ragione delle pendenze giudiziarie a suo carico, nonché la constatata inosservanza al provvedimento impostogli, ha proceduto immediatamente a fermarlo nonostante, alla vista della pattuglia, l’uomo avesse cercato, pensando di non essere stato visto, di allontanarsi.

Al termine delle formalità di rito, non avendo fornito alcuna valida giustificazione per il reato commesso, l’Autorità Giudiziaria ha disposto, in attesa del rito direttissimo, il collocamento presso il suo domicilio in regime della misura in precedenza violata.