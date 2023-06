PESCARA: VANDALI IN VIA SOSPIRI, RESIDENTE CHIEDE INTERVENTI DALLE ISTITUZIONI. CI SONO I VIDEO

PESCARA – “Desidero portare alla vostra attenzione una grave situazione di atti vandalici che si è verificata oggi presso Via Nino Sospiri 8 (proprio di fronte al cancello della mia abitazione) a causa dell’ultimo giorno di scuola del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Pescara, situato nel quartiere di Colli”. La segnalazione arriva da un residente che si rivolge alle istituzioni.

“Nel corso dell’ultimo giorno di scuola”, dice, “un gruppo di individui, “presunti studenti del liceo, ha perpetrato una serie di atti vandalici in prossimità di un’abitazione ubicata in Via Nino Sospiri. Gli autori di tali azioni hanno utilizzato esplosivi e fumogeni, causando disturbo e preoccupazione non solo tra gli abitanti del quartiere, ma anche per gli animali domestici del vicinato. Purtroppo, nonostante le numerose chiamate alla Polizia, la situazione è stata inizialmente ignorata: non ho ricevuto risposta. Dopodiché chi ha risposto ha sminuito il problema e, invece, di far intervenire una pattuglia, ha chiesto che tipo di esplosivi erano. Mi rivolgo a voi affinché prendiate provvedimenti per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ordine pubblico. È fondamentale che le autorità competenti conducano un’indagine per punire i responsabili di tali azioni vandaliche. Io ho tutti i video e le fotografie: targhe, danni causati, volti, ecc. Mi riservo la possibilità di agire per vie legali. Vi ricordo che il Codice Penale Italiano prevede sanzioni per Vandalismo; Intimidazioni o molestie aggravate dal metodo mafioso; Introduzione o detenzione di esplosivi o materiali esplodenti (anche perché tengo a precisare che è strano che all’interno del Liceo gli studenti non hanno esplosivi e magicamente appena usciti li lanciano. Chissà dove li tenevano); Rifiuto di atti d’ufficio; Abuso d’ufficio. Inoltre, vorrei informarvi che ho deciso di copiare nella presente email i seguenti media locali: Il Centro, Il Messaggero e la Regione Abruzzo, al fine di informare l’opinione pubblica su questa grave problematica e promuovere una consapevolezza riguardo alla necessità di una risposta adeguata. La segnalazione è già in pubblicazione su altri quotidiani locali e nazionali”.

“Concludo con l’invitarvi il prima possibile a pulire la zona in quanto eventuali danni provocati a persone, animali o auto derivanti da elementi chimici e esplosivi inesplosi presenti sul territorio, mi faranno agire immediatamente per vie legali non solo nei confronti degli studenti ripresi ma anche nei confronti delle autorità/istituzioni “competenti”.

[mqf-dynamic-pdf]