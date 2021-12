PESCARA, VIA TAVO: AL VIA SISTEMAZIONE AREA POLIFUNZIONALE

PESCARA – Sarà sistemato il piccolo stabile a servizio dell’area sportiva in via Tavo, saranno riqualificati i percorsi d’accesso ridefinendo i marciapiedi e la viabilità complessiva d’accesso. Utilizzando i fondi ministeriali del Bando delle Periferie, l’amministrazione comunale ha programmato un intervento di ottimizzazione di una porzione del quartiere Villa del Fuoco, per migliorare la socialità e il decoro.

Il parco di via Tavo è stato devastato, nel corso del tempo, da continui atti di vandalismo, che lo hanno reso sostanzialmente inutilizzabile: il Comune, dopo aver riqualificato l’area di sosta, interviene ora sullo spazio ricreativo. E’ un ulteriore tassello di quel grande progetto che dovrebbe portare a un’autentica rinascita del quartiere.

“In particolare verrà restituito alla sua funzionalità lo stabile utilizzato come spogliatoio a servizio del campo polivalente – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Albore Mascia – I tecnici hanno effettuato tutte le verifiche necessarie, anche dal punto di vista antisismico, per cui andremo a restituire alla città una struttura accogliente ed essenziale che potrà contribuire a un recupero della socialità nel quartiere. Saranno sistemate anche le luci del campo in modo da consentirne un utilizzo in sicurezza. Si tratta di un quartiere delicato al quale, attività dopo attività, stiamo garantendo tutta la necessaria attenzione”.

Il costo complessivo delle opere, finanziate con fondi Mef, è di 375mila euro.